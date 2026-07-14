Il Presidente federale ha annunciato che il medico responsabile della squadra non ha il profilo accademico richiesto. La dichiarazione è stata fatta durante una conferenza stampa, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze. La notizia riguarda il personale medico che si occupa degli atleti, con un focus sulla sua formazione e qualifiche.

Il Presidente federale Abdoulaye Fall l'ha svelato in conferenza stampa: "Il medico responsabile non ha il profilo accademico per seguire i nostri atleti", ha spiegato. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - "Il nostro medico era un ginecologo": la clamorosa scoperta del Senegal

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nostro figlio/a può vederci! Parte 3

Notizie e thread social correlati

Senegal, il medico della nazionale era un ginecologo. La scoperta dopo il MondialeDopo il Mondiale, è stato scoperto che il medico della nazionale senegalese era un ginecologo.

LIVE Mondiale: caso Senegal, il medico della nazionale era un ginecologo. Intanto per la panchina c'è VieiraIl medico della nazionale senegalese durante il Mondiale era specializzato in ginecologia.

Temi più discussi: La scoperta del Senegal dopo i Mondiali: Il nostro medico da 10 anni in realtà era un ginecologo; Mondiali, lo strano caso del Senegal: il medico era un ginecologo; Mbappé al Mondiale nel momento più difficile: insulti, cause legali e razzismo, lo youtuber che lo voleva in panchina. Ma Kylian va fiero di sé; Morto a 25 anni Jayden Adams, aveva appena giocato il Mondiale con il Sudafrica.

La clamorosa scoperta del #Senegal a Mondiale finito: Il nostro medico è un ginecologo x.com

Il capo della Federcalcio del Senegal suscita polemiche: ‘Il nostro medico del Mondiale è un ginecologo’ reddit

Pagina 1 | La clamorosa scoperta del Senegal a Mondiale finito: Il nostro medico è un ginecologoUna rivelazione clamorosa, dichiarazioni che hanno fatto il giro del mondo e una vicenda che continua a dividere. Dal Senegal arriva uno dei casi più discussi del post Mondiale: il medico della nazion ... tuttosport.com

La scoperta del Senegal dopo i Mondiali: Il nostro medico da 10 anni in realtà era un ginecologoSenegal, il medico della Nazionale maschile ai Mondiali era un ginecologo: la clamorosa ammissione e i dubbi della squadra ... fanpage.it