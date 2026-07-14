Il governo ha approvato l’istituzione di una Zona economica speciale nel Nord, dopo l’ok di un ministro. Le regioni settentrionali hanno presentato la richiesta, che ora riceve l’autorizzazione ufficiale. La decisione avviene in vista delle prossime elezioni politiche e rappresenta un passo concreto per favorire lo sviluppo economico locale. La Zes sarà dedicata a potenziare le attività produttive e attrarre investimenti nella regione interessata.

Regioni Si avvicinano le politiche e avanzano le richieste del Nord, con il governo pronto a concedere in vista delle urne Regioni Si avvicinano le politiche e avanzano le richieste del Nord, con il governo pronto a concedere in vista delle urne Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Si avvicinano le politiche e avanzano le richieste del Nord, con il governo pronto a concedere in vista delle urne. Le regioni settentrionali hanno chiesto una Zona economica speciale su modello di quella utilizzata per rilanciare l’economia del Sud, poi ampliata al centro Italia alla vigilia delle scorse regionali (adesso include 10 regioni). 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Il Nord vuole la Zes. Arriva il sì di Urso

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