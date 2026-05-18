ZES Unica | arriva il codice 7041 per la compensazione delle imprese

È stato introdotto il codice 7041 per la compensazione delle imprese nella ZES Unica, consentendo di gestire meglio le operazioni di pagamento e recupero crediti. Per evitare che il modello F24 venga automaticamente scartato dall’Agenzia delle Entrate, bisogna rispettare alcune procedure specifiche. Inoltre, ci sono requisiti che impediscono il cumulo con il credito Transizione 5, rendendo necessario un controllo attento prima di effettuare le compensazioni. Queste novità riguardano le modalità operative e le regole di utilizzo delle crediti fiscali.

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