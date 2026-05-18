ZES Unica | arriva il codice 7041 per la compensazione delle imprese
È stato introdotto il codice 7041 per la compensazione delle imprese nella ZES Unica, consentendo di gestire meglio le operazioni di pagamento e recupero crediti. Per evitare che il modello F24 venga automaticamente scartato dall’Agenzia delle Entrate, bisogna rispettare alcune procedure specifiche. Inoltre, ci sono requisiti che impediscono il cumulo con il credito Transizione 5, rendendo necessario un controllo attento prima di effettuare le compensazioni. Queste novità riguardano le modalità operative e le regole di utilizzo delle crediti fiscali.
? Domande chiave Come evitare lo scarto automatico del modello F24 dall'Agenzia? Quali requisiti impediscono il cumulo con il credito Transizione 5.0? Chi deve affrontare i controlli antimafia per i crediti elevati? Quando scade la finestra temporale per la nuova compensazione??? In Breve Quota extra pari al 14,6189% del credito d'imposta richiesto tramite comunicazioni integrative. Compensazione via F24 con codice 7041 dal 26 maggio al 31 dicembre 2026. Controlli antimafia obbligatori . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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