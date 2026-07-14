Il mio forno partigiano per il Comune non esiste ma non abbasso la testa

Da repubblica.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per la celebrazione della Liberazione del 2025, la panettiera Lorenza Roiati è stata sottoposta a due perquisizioni da parte della polizia municipale. L’attività di Roiati, definita “forno partigiano” dal suo stesso commento, non esiste formalmente. Attualmente è coinvolta nell’organizzazione di una pastasciuttata in periferia, evento spostato rispetto alla location originale a causa del rifiuto di alcuni partecipanti più ortodossi.

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Per la festa di Liberazione del 2025, l’attività di Lorenza Roiati fu perquisita due volte dalla polizia municipale. Ora la panettiera antifascista è coinvolta nella pastasciuttata di Ascoli, spostata in periferia dopo il no dei fedeli più ortodossi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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