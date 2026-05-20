Targa per il partigiano Pennetti | il Comune accoglie la proposta di Anpi

Il Comune di Pontecagnano Faiano ha accolto la proposta dell'Anpi locale per l'apposizione di una targa commemorativa dedicata a Luciano Pennetti, partigiano noto con il nome di battaglia "Fulmine". L'accordo è emerso da un incontro tra l'amministrazione comunale e le associazioni promotrici. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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