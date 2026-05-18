Abbasso il re! Viva la Repubblica | al via le lezioni di democrazia promosse da Comune e ANPI Bari

Domani, alle 17.30, nella sala consiliare di Palazzo della Città, si terranno le prime di un ciclo di dieci lezioni di democrazia organizzate dal Comune e dall’Anpi di Bari. Le iniziative sono state pensate in occasione dell’ottantesimo anniversario del referendum che portò alla nascita della Repubblica. Le lezioni intendono approfondire temi legati alla storia e ai valori democratici, coinvolgendo il pubblico in incontri che si svolgeranno nel corso di alcune settimane.

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