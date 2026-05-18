Abbasso il re! Viva la Repubblica | al via le lezioni di democrazia promosse da Comune e ANPI Bari
Domani, alle 17.30, nella sala consiliare di Palazzo della Città, si terranno le prime di un ciclo di dieci lezioni di democrazia organizzate dal Comune e dall’Anpi di Bari. Le iniziative sono state pensate in occasione dell’ottantesimo anniversario del referendum che portò alla nascita della Repubblica. Le lezioni intendono approfondire temi legati alla storia e ai valori democratici, coinvolgendo il pubblico in incontri che si svolgeranno nel corso di alcune settimane.
Prenderà il via domani, martedì 19 maggio, alle ore 17.30, nella sala consiliare di Palazzo della Città, “Abbasso il re! Viva la Repubblica”, il ciclo delle dieci lezioni di democrazia promosse dal Comune di Bari e dal comitato provinciale di Bari dell’Anpi nell’ottantesimo del referendum. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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