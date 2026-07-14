Il mio fidanzato Andrea Delogu in love | chi è il 28enne Alessandro

Andrea Delogu ha pubblicato sui social un’immagine che mostra per la prima volta il volto del suo compagno, un uomo di 28 anni. La conduttrice aveva mantenuto riserbo sulle sue relazioni precedenti, ma questa volta ha deciso di condividere un momento intimo con i follower. La foto evidenzia il volto dell’uomo e il suo nome, Alessandro, che da tempo occupa un ruolo importante nella sua vita.

Andrea Delogu ha deciso di fare un passo che i suoi follower aspettavano da tempo. Dopo mesi di indiscrezioni e apparizioni sempre molto discrete, la conduttrice ha scelto di condividere sui social uno scatto dal forte valore simbolico, mostrando per la prima volta il volto dell’uomo che oggi occupa un posto speciale nella sua vita. Un gesto semplice, ma che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan e della cronaca rosa. Negli ultimi anni la presentatrice ha sempre affrontato con estrema cautela la propria sfera sentimentale. Dopo la conclusione del matrimonio con Francesco Montanari nel 2020 e la successiva fine della relazione... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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