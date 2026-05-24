Andrea Delogu ha dichiarato che il suo nuovo compagno, Andrea Marziali, pensa a lei e le fa stare bene. La conduttrice, visibilmente imbarazzata, ha parlato con un sorriso.

Andrea Delogu ha parlato del fidanzato Andrea Marziali, visibilmente imbarazzata, ma con lo sguardo sorridente ha affermato: “È una persona che mi fa stare molto bene e pensa a me”. La padrona di casa ha mostrato enorme euforia, visto il rapporto che la lega alla collega da anni. Delogu però non si è fermata a queste parole, continuando senza esitazione con la seguente frase: “Posso dire che mi sono innamorata”. Dopo la fine del matrimonio con Francesco Montanari e la relazione finita lo scorso anno con Luigi Bruno, più giovane di lei di 23 anni, questa volta sembra avere un guizzo diverso: che sia davvero la persona giusta per una delle donne più ambite dello spettacolo italiano? Le premesse fino a qui, sembra ci siano davvero tutte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Andrea Delogu sul nuovo fidanzato Andrea Marziali: “Pensa a me e mi fa stare bene”

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Andrea Delogu e il nuovo fidanzato Alessandro Marziali

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