Andrea Delogu ha scelto i social per compiere un piccolo passo pubblico nella sua vita sentimentale: nelle sue Instagram Stories è apparsa infatti la prima foto di coppia con il fidanzato Alessandro Marziali. Un gesto semplice, ma significativo, che arriva dopo mesi di grande discrezione. Andrea Delogu e il fidanzato Alessandro Marziali: prima foto di coppia condivisa sui social Nello scatto pubblicato dalla conduttrice, i due appaiono abbracciati sul divano, in un momento intimo e rilassato. A corredo della foto, Andrea Delogu ha scritto "Lucky Girl", lasciando intuire con poche parole il clima sereno che sta vivendo accanto al compagno. La relazione tra i due era già conosciuta dalla cronaca rosa da diversi mesi, ma finora entrambi avevano preferito mantenere un profilo riservato, senza esporsi troppo pubblicamente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Andrea Delogu mostra il fidanzato Alessandro Marziali sui social per la prima volta, la didascalia: "Lucky Girl"

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Andrea Delogu e Nikita Perotti stanno insieme Il video di loro due

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