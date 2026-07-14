Il ministro dell’Istruzione ha partecipato a un evento a Bergamo, inizialmente dedicato alla riforma del ciclo scolastico 4+2, ma ha dedicato gran parte del suo intervento a temi legati alla scuola. Ha dichiarato che i giovani definiti bulli dovrebbero essere considerati talenti da scoprire e che è importante appassionarli. L'incontro ha visto anche discussioni su vari aspetti dell’educazione, con il ministro che ha affrontato più argomenti rispetto al tema principale.

Avrebbe dovuto essere, ed effettivamente lo è stato per lunghi tratti, un incontro sulla riforma del 4+2, ma il caleidoscopico mondo dell’insegnamento e della didattica è stato l’occasione per il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di parlare di molto altro. A cominciare dal lancio di un affondo psicopedagogico molto convinto sui ragazzi: «La grande sfida è riuscire ad appassionarli. Io credo moltissimo nei giovani. E basta descriverli come sfaticati, bulli o quant’altro perché io questi ragazzi li conosco. Da quando sono diventato ministro ho visitato 350 scuole dalla Sicilia al Trentino e in loro ho visto un’energia, una curiosità incredibili. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Il ministro Valditara a Bergamo: «Basta definire i ragazzi bulli, sono talenti da scoprire, vanno appassionati»

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