Maturità 2026 il ministro Valditara ai ragazzi | Siate consapevoli vostre potenzialità

Il ministro ha rivolto un messaggio agli studenti che affronteranno la maturità nel 2026, invitandoli a riconoscere le proprie capacità. Ha detto loro di affrontare l’esame con consapevolezza dei propri talenti e potenzialità. La comunicazione è stata rivolta ai giovani, senza ulteriori dettagli su modalità o contenuti.

“Affrontate l’esame con la consapevolezza delle vostre grandi potenzialità e talenti”. Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del merito, a margine di una iniziativa a Milano, si rivolge così agli studenti che tra 10 giorni affronteranno la prima prova dell’esame di maturità 2026, il tema di italiano. “Dovete affrontarlo sapendo che potete dare il meglio di quello che avete dentro, se soltanto lo vorrete – ha affermato – Quindi ragazzi, affrontatelo con serenità, impegno, valete tanto e sicuramente se lo vorrete o otterrete dei buoni risultati”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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L'AUGURIO DEL MINISTRO VALDITARA AI MATURANDI TERAMANI

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