L’ Arsenal ha stabilito ufficialmente il prezzo per la cessione di Gabriel Jesus in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, aprendo alla concreta possibilità di un addio alla Premier League. Secondo quanto rivelato dal giornalista David Ornstein e confermato successivamente dalle colonne di The Athletic, il club londinese ha fissato la valutazione del centravanti brasiliano a 20 milioni di sterline, una cifra che corrisponde a circa 25 milioni di euro. La notizia ha immediatamente attivato i radar di diverse grandi società europee che hanno già provveduto a richiedere le prime informazioni esplorative all’entourage del giocatore; tra queste si registra anche la presenza del Milan, rimasto alla finestra in attesa di capire i margini operativi per un eventuale affondo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Gabriel Jesus infiamma il mercato europeo: l’Arsenal fissa il prezzo del brasiliano e il Milan osserva lo scenario

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