Un ginecologo senegalese, medico ufficiale della nazionale, è stato arrestato dopo che alcuni giocatori hanno segnalato sospetti. Nei dieci anni di attività, avrebbe prescritto numerose ecografie. Pochi giorni fa, è stato fermato con l'accusa di aver compiuto atti illeciti. La polizia ha eseguito perquisizioni e sequestrato documenti e apparecchiature mediche. Le autorità indagano sulle eventuali condotte illecite legate alle visite mediche svolte nel tempo.

Chissà quante ecografie avrà prescritto nei dieci anni in cui è stato il medico ufficiale della nazionale senegalese. Perché alla fine, pochi giorni dopo il licenziamento di Pape Thiaw e del suo staff, la Federazione calcistica senegalese, durante una conferenza stampa dedicata alla revisione dei Mondiali, ha svelato che il dottor Fedior, il medico che seguito la squadra anche ai Mondiali, era in realtà “un ginecologo di formazione”. “L’abbiamo scoperto tardi”. “ Il nostro medico capo – ha detto il Presidente della federazione – non ha il profilo accademico necessario per supportare i nostri atleti. Il dottor Fedior è un ginecologo di formazione, e anche questo l’ho scoperto tardi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il medico del Senegal era un ginecologo. “I giocatori sospettavano qualcosa…”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Senegal, il medico della nazionale era un ginecologo. La scoperta dopo il Mondiale

Notizie e thread social correlati

Caos Senegal, il medico della nazionale era un ginecologo: “I giocatori non erano convinti, ce ne siamo accorti tardi”Il medico della nazionale senegalese, presente da dieci anni, è un ginecologo di formazione.

"Il nostro medico era un ginecologo": la clamorosa scoperta del SenegalIl Presidente federale ha annunciato che il medico responsabile della squadra non ha il profilo accademico richiesto.

Temi più discussi: Mondiali: caso Senegal, il medico della nazionale era un ginecologo; Mondiali, lo strano caso del Senegal: il medico era un ginecologo; La scoperta del Senegal dopo i Mondiali: Il nostro medico da 10 anni in realtà era un ginecologo; Kaira Looro 2026, vince il centro comunitario di Ioannidou e Gligorovski.

La clamorosa scoperta del #Senegal a Mondiale finito: Il nostro medico è un ginecologo x.com

Mondiali: caso Senegal, il medico della nazionale era un ginecologo reddit

Pagina 1 | La clamorosa scoperta del Senegal a Mondiale finito: Il nostro medico è un ginecologoUna rivelazione clamorosa, dichiarazioni che hanno fatto il giro del mondo e una vicenda che continua a dividere. Dal Senegal arriva uno dei casi più discussi del post Mondiale: il medico della nazion ... tuttosport.com

La scoperta del Senegal dopo i Mondiali: Il nostro medico da 10 anni in realtà era un ginecologoSenegal, il medico della Nazionale maschile ai Mondiali era un ginecologo: la clamorosa ammissione e i dubbi della squadra ... fanpage.it