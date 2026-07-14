Il medico della nazionale senegalese, presente da dieci anni, è un ginecologo di formazione. I giocatori hanno manifestato dubbi sulla sua competenza e hanno espresso insoddisfazione, ma questa insoddisfazione è stata notata solo in un secondo momento. La questione ha contribuito al caos che si è verificato, coinvolgendo anche altri membri dello staff e portando a tensioni durante le ultime partite.

“Il medico della nazionale, il dottor Fedior, con noi da 10 anni, è un ginecologo di formazione. I giocatori non erano convinti di lui e in effetti non ha il profilo accademico necessario per seguirli. L’abbiamo scoperto tardi”. L’ultimo tassello di un Mondiale organizzativamente da dimenticare per il Senegal arriva dalla conferenza stampa del presidente della Federcalcio locale Abdoulaye Fall, che ha annunciato di aver chiuso i rapporti con il medico. L’incontro con i media era nato originariamente dalla volontà di spiegare la situazione dopo l’esonero del ct Pape Thiaw, senza contratto e stipendio per mesi prima di firmare alla vigilia... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caos Senegal, il medico della nazionale era un ginecologo: “I giocatori non erano convinti, ce ne siamo accorti tardi”

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