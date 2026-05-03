Nella partita tra Manchester United e Liverpool, i Red Devils hanno vinto con il risultato di 3-2, assicurandosi così la qualificazione alla prossima Champions League. La sfida si è svolta con un andamento ricco di emozioni, con i gol che sono arrivati nel corso dei novanta minuti. La vittoria permette alla squadra di mantenere la posizione in classifica che garantisce l’accesso alla principale competizione europea per club.

2026-05-03 18:35:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Manchester United ha superato il Liverpool in un incontro senza fiato all’Old Trafford, sopravvivendo a una feroce rimonta nel secondo tempo e assicurandosi una vittoria per 3-2 che gli è valsa un posto nella Champions League della prossima stagione.. Lo United si impone fin dal fischio d’inizio e viene premiato dopo sei minuti quando Matheus Cunha reagisce più velocemente a una palla vagante al limite dell’area, lanciando un tiro rasoterra tra il pubblico e fuori dalla portata del portiere. Il loro vantaggio è stato raddoppiato prima del quarto d’ora.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Manchester United – Liverpool 3-2: resoconto, risultato e gol mentre i Red Devils sigillano il posto in Champions League

Notizie correlate

Leggi anche: Manchester United – Leeds 1-2: resoconto, risultato e gol mentre i padroni di casa perdono l’occasione di consolidare il primo quarto posto

Amad sostiene Carrick per un lavoro permanente al Manchester United come Red Devils Eye Champions League2026-04-07 18:00:00 Il web non parla d’altro: Amad Diallo ha dato il suo sostegno a Michael Carrick per il lavoro a tempo indeterminato al Manchester...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Manchester United - Liverpool: canali TV, commenti in diretta e guida agli highlights; Pronostico Manchester United-Liverpool: analisi, quote e consigli; Will Carrick Make Any Changes? | 4-2-3-1 Manchester United Predicted Lineup Vs Liverpool; Pronostico Manchester United-Liverpool: analisi e probabili formazioni 03/05/2026 Premier League.

Manchester United-Liverpool è uno spettacolo: finisce 3-2 tra rimonte e controsorpassiIl big match in Premier League regala emozioni: Red Devils avanti 2-0 e poi ripresi, è Mainoo alla fine a decidere la sfida ... corrieredellosport.it

Mainoo fa impazzire lo United: battuto il Liverpool e 3° posto blindatoMANCHESTER (Inghilterra) - Partita folle ad Old Trafford per la lotta al 3° posto con il Manchester United che si fa rimontare il doppio vantaggio ma poi batte per 3-2 il Liverpool nel giorno in cui i ... tuttosport.com

Sir Alex Ferguson, 84 anni, ha accusato un malore a Old Trafford circa un'ora prima del calcio d'inizio di Manchester United-Liverpool. Secondo talkSPORT sarebbe già stato riaccompagnato a casa. facebook

Malore prima di Manchester United-Liverpool, Sir Ferguson portato in ospedale: come sta x.com