Un imprenditore originario della Sierra Leone ha sposato una donna cubana in un evento che si è svolto a Baiano, in provincia di Avellino. La cerimonia ha visto la partecipazione di testimoni irpini e si è svolta con una grande presenza di persone. L'evento è stato descritto come un momento storico per la comunità locale, con l'intera giornata dedicata alla celebrazione.

Tempo di lettura: 2 minuti A suo modo è stata una giornata storica per la comunità di Baiano, poco più di quattro mila abitanti in provincia di Avellino, scelta come location da Alhaji Abu Sesay, il magnate filantropo originario della Sierra Leone, per impalmare Y usmeli Gonzales, cubana di Matanzas con residenza a Londra. Il rito civile è stato celebrato dal sindaco, Enrico Montanaro, alla presenza di amici intimi della coppia e da molti curiosi in attesa all’esterno del Municipio. Il primo cittadino si è detto certo che i rapporti con Sesay continueranno nel tempo e saranno forieri di “ buone opportunità per far conoscere e apprezzare la nostra comunità”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il magnate Abu Sesay ha detto sì, anche i testimoni irpini

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