Il racconto Secondo testimoni l’uomo ha detto ad alta voce

Un uomo è stato arrestato due volte in meno di 12 ore a Milano. Il primo, alle 4 di giovedì, per aver danneggiato tre auto. Testimoni riferiscono che avrebbe dichiarato ad alta voce di aver visto un fantasma, mai segnalato prima né dalle forze dell’ordine né dai servizi di accoglienza. Successivamente, è stato fermato nuovamente, ma i dettagli del secondo arresto non sono stati resi noti.

Un fantasma mai censito prima dalla rete dell’accoglienza né dalle forze dell’ordine. Poi il doppio arresto in meno di 12 ore a Milano. Il primo alle 4 di giovedì per aver danneggiato tre auto. Il secondo alle 15.30 (dopo essere tornato in libertà col divieto di dimora) per aver accoltellato al volto una 22enne marocchina alla fermata Duomo della M3, aggredita per un presunto sguardo di troppo e, secondo le parole di alcuni testimoni poi allontanatisi tra la folla e che ora verranno rintracciati dagli investigatori, "adducendo ad alta voce il suo stato di musulmano". Stamattina il ventisettenne algerino Mohammed Saidi sarà interrogato dal... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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IL DISCORSO DEL TESTIMONE AL MATRIMONIO - Dischi Volanti

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