Orellana l’algoritmo ha detto sì E il Ravenna vuole anche Dubickas
L’accordo per il trasferimento di Marcelo Orellana al Ravenna è stato definito, con l’algoritmo che ha dato il via libera. Nel frattempo, il club sta trattando anche con Edgaras Dubickas, in una sfida con la Reggiana, che ha già concluso positivamente l’affare con Maggio. Le trattative sono in corso, ma nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata.
È praticamente fatta per Marcelo Orellana. Mentre per Edgaras Dubickas c’è un altro ‘derby’ in corso con la Reggiana, dopo quello, peraltro già vinto, per Maggio. Il Ravenna prova dunque a stringere i tempi per l’attacco, lasciando anche intendere che il progetto tattico di partenza, ipotizzato in queste settimane (effettivamente mai apertamente confermato da mister Andrea Mandorlini), potrebbe non essere solo il 4-3-3, ma anche il 3-4-1-2. Marcelo Orellana Cruz, apprezzato lo scorso anno con la maglia della Ternana, ma di proprietà della Vis Pesaro, è il classico fantasista che gioca dietro le punte. Mancino, classe 2001, nato a Milano, ma di origine cilena, ha mosso i primi passi con Giussano e Vis Nova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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