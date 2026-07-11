Orellana l’algoritmo ha detto sì E il Ravenna vuole anche Dubickas

Notizia in breve

L’accordo per il trasferimento di Marcelo Orellana al Ravenna è stato definito, con l’algoritmo che ha dato il via libera. Nel frattempo, il club sta trattando anche con Edgaras Dubickas, in una sfida con la Reggiana, che ha già concluso positivamente l’affare con Maggio. Le trattative sono in corso, ma nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata.