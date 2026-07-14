Il governo ha annunciato l’introduzione di un provvedimento chiamato Daspo, rivolto a chi manifesta dissenso. Questa misura mira a limitare la presenza di individui considerati pericolosi, creando un divieto di accesso a determinati luoghi pubblici. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti. Contestualmente, è stato pubblicato il primo numero di una nuova serie, disponibile in edicola dal 29 luglio, che include storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Se la paura rossa di Donald Trump poggia sul maccartismo e sulla tradizione anticomunista delle agenzie federali, ora che la paranoia antifa si è ufficialmente internazionalizzata bisogna chiedersi come verrà declinata nei singoli contesti e dalle nostre parti. La campagna trumpiana ha già prodotto effetti nell’Europa che fino a pochissimo tempo fa considerava la discriminante antifascista non una postura estremista da attenzionare ma un requisito minimo di civiltà politica. In Italia l’ondata poggia facilmente su rodati schemi di repressione del dissenso. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Il governo mette all’indice i nemici. La lotta al dissenso si chiama Daspo

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