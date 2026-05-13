L’Indice di Massa Corporea (BMI) continua a essere uno degli strumenti principali per valutare il rischio legato al peso corporeo, anche se presenta alcune limitazioni. Nonostante non sia perfetto, il BMI rappresenta ancora il metodo più rapido, accessibile e gratuito per lo screening del peso. Tuttavia, in Italia solo il 17% dei pazienti ha il dato del BMI registrato, mentre l’83% ne è sprovvisto. Recenti ricerche evidenziano novità nel campo della lotta all’obesità.

Serve, anche se non è perfetto. L’Indice di Massa Corporea (BMI) resta oggi l’unico strumento di screening rapido, universale e a costo zero che abbiamo, nonostante in Italia l’83% dei pazienti (solo il 17% ha il dato in cartella) ne sia ancora sprovvisto. Lo ricordano gli esperti della Società Italiana dell’Obesità (SIO) dall’European Congress on Obesity (ECO2026), in corso a Istanbul fino al 15 maggio. BMI ancora utile “Vogliamo mandare in pensione il BMI? Prima troviamo un’alternativa che non sia un ostacolo per i pazienti - dichiara Silvio Buscemi, presidente SIO -....🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - BMI, perché l’Indice di Massa Corporea serve ancora e le novità della ricerca per la lotta all’obesità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Obesità, indice Bmi imperfetto ma ancora l’unico per screening

Lotta all’obesità in pillole: identikit della novità Lilly approvata in UsaNew entry nel già vivacissimo settore dei farmaci contro l’obesità: la Food and Drug Administration (Fda) ha autorizzato in Usa – in tempi record –...

Temi più discussi: BMI: utilità, errori e quali alternative usare per un calcolo più preciso; Indice di massa corporea nella popolazione italiana di pazienti affetti da malattia di Parkinson; Oltre il Bmi: un nuovo algoritmo indica chi davvero rischia per l'obesità, a prescindere dal peso; Nuovi dati sull'efficacia di semaglutide per perdita di peso, prot.

Prediabetico, asiatico, basso BMI - cerco consigli sui libri oltre al devi solo perdere peso - reddit.com reddit

BMI, perché l’Indice di Massa Corporea serve ancora e le novità della ricerca per la lotta all’obesitàL’Indice di Massa Corporea resta ancora fondamentale e per affrontare l’obesità serve un sistema di monitoraggio costante: cosa dice la ricerca. dilei.it

Obesità, indice Bmi imperfetto ma ancora l’unico per screening(Adnkronos) – Né perfetto, né infallibile, ma indispensabile. L'indice di massa corporea (Bmi) resta oggi l'unico strumento di screening rapido, universale e a costo zero che abbiamo per l'obesità, no ... tuobenessere.it