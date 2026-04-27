Caso Venezi-La Fenice il governo si chiama fuori dal licenziamento Il sovrintendente | Ha fatto dichiarazioni lesive per l’istituzione

Il governo ha dichiarato di non essere coinvolto nel licenziamento della direttrice d’orchestra dal Teatro La Fenice di Venezia. Il sovrintendente ha affermato che il Presidente del Consiglio non ha preso parte alla decisione e che le dichiarazioni rilasciate dalla stessa direttrice sono state ritenute lesive per l’istituzione. La vicenda riguarda la comunicazione ufficiale del teatro e le successive reazioni pubbliche.

Nel licenziamento di Beatrice Venezi da parte del Teatro la Fenice di Venezia, “il Presidente del Consiglio non è stato coinvolto in alcun modo sul tema e quindi non avrebbe potuto dare alcun ‘via libera’”. È quanto ha precisato ieri Palazzo Chigi, intervenuto per rettificare quanto scritto ieri sulla vicenda (“È privo di ogni fondamento quanto riportato oggi in un articolo del Corriere della Sera sulla decisione del Teatro La Fenice di annullare tutte le future collaborazioni con il Maestro Venezi ”, si legge nella nota). La fine del contratto, insomma, sarebbe una scelta totalmente attribuibile al sovrintendente del teatro, Nicola Colabianchi.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Caso Venezi-La Fenice, il governo si chiama fuori dal licenziamento. Il sovrintendente: “Ha fatto dichiarazioni lesive per l’istituzione” Notizie correlate Fenice, il sovrintendente esalta Beatrice Venezi: «Anche Antonia Brico fu discriminata»Nessun passo indietro dalla dirigenza del Teatro La Fenice sulla nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale (da ottobre 2026 al 20230), anzi. Un altro scontro tra Venezi e l'orchestra della Fenice. Ma il sovrintendente rispondeLa direttrice musicale “in pectore” del Teatro La Fenice, Beatrice Venezi, ha fatto infuriare nuovamente i professori d'orchestra del Teatro con... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Beatrice Venezi e lo stop definitivo della Fenice dopo 7 mesi: la nomina a sorpresa, lo scontro con gli orchestrali, le interviste polemiche. Il caso dall'inizio; Salta l'incarico di Beatrice Venezi alla Fenice: annullata ogni collaborazione; La Fenice, atto finale: Beatrice Venezi fuori scena dopo mesi di attrito; Fondazione La Fenice, 'annullate tutte le collaborazioni con Beatrice Venezi'. Il caso Beatrice Venezi: le reazioni il giorno dopo la clamorosa rottura col Teatro La FeniceNicola Colabianchi parla di scelta obbligata per le dichiarazioni lesive rilasciate dalla musicista. Soddisfatti i sindacati stop doveroso dicono, e chiedono le dimissioni del sovrintendente ... rainews.it Chi è Beatrice Venezi, la maestra Direttrice d’Orchestra che è stata licenziata da La Fenice: licenziamento, polemiche e dibattito sulla cultura in ItaliaBeatrice Venezi licenziata dalla Fenice dopo polemiche su dichiarazioni e tensioni interne tra politica e istituzioni culturali. trend-online.com Le parole di Beatrice Venezi sul “nepotismo” alla Fenice accendono lo scontro con orchestra e istituzioni. Per entrare nel teatro, però, serve superare un concorso pubblico: una versione che ribalta il caso. - facebook.com facebook Il caso Beatrice Venezi: le reazioni il giorno dopo la clamorosa rottura col Teatro La Fenice. Colabianchi parla di scelta obbligata dalle dichiarazioni lesive. Soddisfatti i sindacati "stop doveroso" dicono, e chiedono le dimissioni del sovrintendente. x.com