Il giorno di Allegri conferenza stampa del nuovo allenatore del Napoli | squadra forte felice di essere qui | La diretta

Durante la conferenza stampa di presentazione a Napoli, il nuovo allenatore ha dichiarato: «Questa è una squadra forte, sono felice di essere qui».

«Questa è una squadra forte, sono felice di essere qui». È cominciata così, oggi, l'incontro di Massimiliano Allegri con la stampa nel giorno della sua presentazione a Napoli.L'allenatore è arrivato al Teatro San Carlo una ventina di minuti prima dell'orario fissato per la conferenza stampa di presentazione di questa mattina. «Sono nel teatro più antico d'Europa, del mondo: non potevo chiedere di più per il mio primo giorno a Napoli», ha detto nel corso della prima raffica di domande. Per eludere la "folla" di tifosi che era ad attenderlo davanti all'ingresso principale, poco più di una cinquantina che... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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Conferenza Stampa | Allegri su : Ora conta la mentalità

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