Il giorno di Allegri conferenza stampa del nuovo allenatore del Napoli dal Teatro San Carlo | La diretta

Massimiliano Allegri è arrivato al Teatro San Carlo una ventina di minuti prima dell'orario fissato per la conferenza stampa di presentazione di questa mattina. Per eludere la "folla" di tifosi che era ad attenderlo davanti all'ingresso principale, poco più di una cinquantina che hanno sfidato il gran caldo anche di oggi, il nuovo allenatore del Napoli, al quale Aurelio De Laurentiis ha affidato la guida della squadra portata da Antonio Conte in due anni ad uno scudetto e ad un secondo posto, i dirigenti del Napoli hanno chiesto ed ottenuto dalla direzione del Massimo e da Palazzo Reale di entrare da un ingresso secondario. articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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ALLEGRI CONFERENZA STAMPA DOPO GENOA-MILAN 1-2: QUESTA È LA STRADA GIUSTA!

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Allegri sarà presentato al Teatro San Carlo e non più a Dimaro come da programma fino a qualche giorno fa e riportato da noi e da Cerchione. Cambio voluto dalla società per rendere onore al tecnico Toscano. #BehindTheFootball #napoli @william_roman x.com

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