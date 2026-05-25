Spalletti ha dichiarato che senza i soldi della Champions sarà necessario operare bene nel mercato per costruire una squadra forte e competitiva. Questo commento arriva dopo la partita della 38ª giornata di Serie A.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti post Torino Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 38ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino) – Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo Torino Juve, sfida valida per la 38ª giornata di Serie A 202526. CHE JUVE SARA’ L’ANNO PROSSIMO – «La Juve di tutti. Bisogna lavorarci tutti insieme, ora che non abbiamo a disposizione il gruzzolo della Champions dovremo essere bravi comunque a operare nel mercato. Comolli ha parlato correttamente, dovremo costruire una squadra forte per essere competitivi. Siamo un gruppo serio, sano, che ha qualità, poi altre caratteristiche e qualità un pochino mancano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti post Torino Juve: «Senza gruzzolo della Champions dovremo essere bravi comunque a operare nel mercato. Va costruita una squadra forte per essere competitivi»

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Conferenza stampa Spalletti | Juventus Como

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