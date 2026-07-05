Calcio Napoli Allegri sarà presentato al Teatro San Carlo | conferenza il 14 luglio

L’allenatore del Calcio Napoli sarà presentato il 14 luglio alle 11.30 al Teatro San Carlo. La conferenza, trasmessa in diretta su YouTube, segna l’annuncio ufficiale del nuovo tecnico, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. La presentazione si svolgerà in un contesto prestigioso e sarà pubblica, consentendo ai tifosi di seguire l’evento online.

Il nuovo allenatore azzurro, legato al club fino al 30 giugno 2029, sarà presentato martedì 14 luglio alle ore 11.30. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube del Calcio Napoli. Massimiliano Allegri sarà presentato ufficialmente come nuovo allenatore del Calcio Napoli martedì 14 luglio alle ore 11.30. La conferenza stampa si svolgerà in una cornice simbolica della città: il Teatro San Carlo. Dopo l’ufficializzazione della firma del contratto che lo legherà al Calcio Napoli per tre anni, fino al 30 giugno 2029, il club azzurro ha comunicato data, orario e sede della presentazione. La presentazione di Massimiliano Allegri si terrà dunque martedì 14 luglio alle 11. 🔗 Leggi su 2anews.it

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