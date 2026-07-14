Nella mattinata del 14 luglio 2024, un’auto è stata avvolta dalle fiamme in un'area di Castelnuovo Bocca d'Adda, nel Lodigiano. Le fiamme hanno completamente distrutto il veicolo e all’interno è stato trovato un cadavere, ancora senza identità. È stata disposta un’autopsia per stabilire le cause del decesso e chiarire eventuali responsabilità. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Castelnuovo Bocca d'Adda (Lodi) – Drammatico rogo nella mattinata del 14 luglio 2024 a Castelnuovo Bocca d'Adda, la vittima non è ancora stata identificata. Disposta l'autopsia. La tragedia è avvenuta in una piazzola di sosta appena prima del ponte sul Po che porta a San Nazzaro di Monticelli d'Ongina. Un'auto parcheggiata a bordo della strada provinciale 27 è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. L'allarme è scattato alle 10.45, con l'attivazione dei soccorsi in codice rosso. La segnalazione riguardava un veicolo in fiamme. Domando l'incendio, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo o di una donna, di età apparente intorno ai 60 anni, la cui identità nella giornata non è stata ancora accertata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il giallo dell’auto divorata dalle fiamme nel Lodigiano: disposta l’autopsia sul cadavere

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