Videomaker milanese trovato morto in un hotel disposta l' autopsia sul cadavere

Un videomaker di Milano è stato trovato morto in un hotel a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. La polizia ha disposto un’autopsia sul corpo, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda. Al momento non sono stati rilasciati dettagli sulle circostanze del decesso o sulla possibile causa. La scoperta è stata fatta dalle autorità locali e si stanno verificando eventuali connessioni con altre situazioni.

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