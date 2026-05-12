Videomaker milanese trovato morto in un hotel disposta l' autopsia sul cadavere
Un videomaker di Milano è stato trovato morto in un hotel a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. La polizia ha disposto un’autopsia sul corpo, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda. Al momento non sono stati rilasciati dettagli sulle circostanze del decesso o sulla possibile causa. La scoperta è stata fatta dalle autorità locali e si stanno verificando eventuali connessioni con altre situazioni.
Un videomaker originario di Milano è morto in un hotel a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Intorno alle 6:45 di domenica mattina, il corpo senza vita dell'uomo, un italiano di 40 anni, è stato rinvenuto nel cortile dell'Hotel Oceano, sul lungomare della Versilia. La vittima, che si.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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