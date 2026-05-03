Incendio nella sede di Libera | Atto gravissimo colpito un presidio di legalità

Nella zona di Boscotrecase, si è verificato un incendio presso la sede di Libera, un'organizzazione impegnata nella lotta contro le mafie. La struttura, già danneggiata durante le festività pasquali, è stata colpita di nuovo da un atto che le cause non sono state ancora chiarite. Le autorità stanno indagando per accertare i responsabili di questo episodio considerato gravissimo.