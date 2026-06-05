Nuovo atto sacrilego in Ciociaria vandalizzata con un estintore la statua della Madonna a Ceccano

Notizia in breve

Una statua della Madonna è stata danneggiata a Ceccano con un estintore. L'episodio si è verificato nella provincia di Frosinone e si aggiunge a una serie di atti vandalici contro i luoghi di culto nella zona. Non ci sono ancora dettagli sulle motivazioni o sui responsabili. La statua è stata colpita senza apparenti motivi religiosi o politici pubblici. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.