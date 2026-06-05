Nuovo atto sacrilego in Ciociaria vandalizzata con un estintore la statua della Madonna a Ceccano
Una statua della Madonna è stata danneggiata a Ceccano con un estintore. L'episodio si è verificato nella provincia di Frosinone e si aggiunge a una serie di atti vandalici contro i luoghi di culto nella zona. Non ci sono ancora dettagli sulle motivazioni o sui responsabili. La statua è stata colpita senza apparenti motivi religiosi o politici pubblici. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.
L'ombra degli atti vandalici contro i luoghi di culto torna ad allungarsi sulla provincia di Frosinone. Questa mattina, i Carabinieri sono intervenuti a Ceccano in via Santa Maria Goretti n. 140, dove è stato registrato l'ennesimo episodio di danneggiamento a sfondo sacrilego.Secondo le prime. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie e thread social correlati
Vandalizzata l'edicola sacra a Nocera: distrutta la statua della MadonnaA Nocera Inferiore, un'edicola sacra in via Nicotera è stata danneggiata da un atto di vandalismo.
Sigaretta in bocca alla statua della Madonna: nuovo oltraggio (con selfie) di un soldato israeliano ai cristianiUn militare israeliano è stato ritratto mentre si faceva un selfie con una sigaretta in bocca e cercava di inserirla nella bocca di una statua della...