Il Garante regionale per le vittime di reato in Calabria ha pubblicato la relazione annuale relativa al 2025, che riassume le attività svolte dall’Ufficio. La relazione, presentata dall’avvocato responsabile, dettaglia le iniziative e i servizi offerti per tutelare le vittime di reato nella regione. Non sono stati indicati dati quantitativi specifici né interventi particolari nel documento.

È stata presentata la *Relazione sulle attività svolte nell'anno 2025 del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato della Calabria*, il documento che traccia il bilancio dell'attività istituzionale svolta dall'Ufficio guidato dall'avvocato *Antonio Lomonaco*. Il report fotografa un anno caratterizzato dal rafforzamento della collaborazione con magistratura, istituzioni, scuole e associazioni, delineando un modello di tutela sempre più orientato alla prevenzione, all'ascolto e alla protezione concreta delle persone vittime di reato. Al centro di questo percorso c'è il lavoro del Garante *Antonio Lomonaco*, che ha orientato la propria azione verso un modello di tutela fondato sull'ascolto, sulla collaborazione istituzionale e sulla prevenzione della cosiddetta “rivittimizzazione”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Garante per le vittime di reato in Calabria Lomonaco rafforza la rete di tutela

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Tutela delle vittime di reato in Calabria, il Garante Lomonaco presenta la Relazione 2025

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