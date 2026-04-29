Inaugurato a Bellaria il centro per le vittime di reato | una rete di protezione e diritti per tutto il distretto

Da riminitoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bellaria è stato inaugurato un nuovo centro dedicato alle vittime di reato, pensato per offrire supporto e tutela nel distretto. Questo spazio si inserisce come un punto di riferimento per chi ha subito un danno, fornendo assistenza e informazioni specifiche. L'apertura mira a creare una rete di protezione che accompagni le persone lungo tutto il percorso legale e di recupero, riducendo il senso di isolamento che spesso si accompagna a queste esperienze.

C'è un momento, dopo che un reato è stato commesso, in cui la vittima rimane sola. Le indagini seguono il loro corso, la cronaca si occupa d'altro, e la persona offesa si ritrova a fare i conti con un danno — fisico, psicologico, economico, emotivo — spesso senza sapere da dove cominciare, a chi.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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