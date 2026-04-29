Inaugurato a Bellaria il centro per le vittime di reato | una rete di protezione e diritti per tutto il distretto

A Bellaria è stato inaugurato un nuovo centro dedicato alle vittime di reato, pensato per offrire supporto e tutela nel distretto. Questo spazio si inserisce come un punto di riferimento per chi ha subito un danno, fornendo assistenza e informazioni specifiche. L'apertura mira a creare una rete di protezione che accompagni le persone lungo tutto il percorso legale e di recupero, riducendo il senso di isolamento che spesso si accompagna a queste esperienze.

C'è un momento, dopo che un reato è stato commesso, in cui la vittima rimane sola. Le indagini seguono il loro corso, la cronaca si occupa d'altro, e la persona offesa si ritrova a fare i conti con un danno — fisico, psicologico, economico, emotivo — spesso senza sapere da dove cominciare, a chi.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Inaugurato il nuovo Centro Famiglia: "Una rete contro la solitudine"Uno spazio inclusivo dedicato all’ascolto, al sostegno e all’accompagnamento delle famiglie del territorio. Titerno Distretto Vivo: una rete di comunità che rimette al centro commercio, identità e futuroTempo di lettura: 4 minutiNasce nel cuore del Sannio un progetto che prova a cambiare prospettiva sul futuro delle Aree Interne, trasformando... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bellaria Igea Marina, Domani l’inaugurazione del nuovo Sportello per le vittime di reato; Mercoledì 29 aprile, ore 11.00 presso i locali di piazza Falcone e Borsellino, si svolgerà l'inaugurazione del nuovo Sportello per le Vittime di Reato; Bellaria Igea Marina, inaugurata la nuova sala corsi per il primo soccorso. Bellaria, inaugurato lo sportello gratuito per assistere le vittime di reatoAll'inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, il Prefetto Giuseppina Cassone, il Questore Ivo Morelli e il sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti ... altarimini.it Inaugurato a Bellaria Igea Marina un nuovo sportello per le vittime di reatoC'è un momento, dopo che un reato è stato commesso, in cui la vittima rimane sola. Le indagini seguono il loro corso, la cronaca si occupa d'altro, e la persona offesa si ritrova a fare i conti con un ... msn.com Telesveva. . Terlizzi, inaugurato il primo infopoint della città: "Valorizziamo storia e turismo". E una tesi di laurea premiata da Forbes incentiva il cicloturismo... #puglia #bari #terlizzi #infopoint #inaugurazione #storia #turismo #tradizione #tesidilaurea #forbes # - facebook.com facebook