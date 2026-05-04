Villafranca Tirrena ecco la Garante per l’infanzia | nominata Tania Raffa il Comune rafforza la tutela dei minori

A Villafranca Tirrena, il consiglio comunale ha approvato la nomina della prima Garante per l’infanzia, scelta che si aggiunge a un percorso istituzionale volto a rafforzare la tutela dei minori. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore, segnando un momento importante per il Comune in ambito di tutela dei diritti dei bambini e delle loro esigenze. La nuova figura avrà il compito di rappresentare e promuovere le istanze dei più giovani.

A Villafranca Tirrena la tutela dei più giovani compie un passo formale e concreto. Il consiglio comunale ha votato e nominato oggi la prima Garante per l’infanzia del Comune. Si tratta di Gaetana Raffa, 46 anni, psicoterapeuta, impegnata anche all'Aias di Messsina. Un passaggio che segna un.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Famiglia nel bosco, il Tribunale dei minori dispone l’allontanamento della madre. Il Garante dell’infanzia contrarioIl Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha emesso un’ordinanza, la cui esecuzione è stata avviata nelle scorse ore, che dispone l’allontanamento... Minori e violenza, la Garante per l’infanzia chiede cautela ai media sul rischio emulazioneLa Garante per l’infanzia esorta i media alla cautela sui minori violenti, chiedendo restrizioni social ed educazione in famiglia L'articolo .