Dopo il Mondiale 2026, un video mostra un atleta che rientra a Oslo con un procione imbalsamato in braccio. Il soggetto indossa cappelli da cowboy e stivali texani, circondato da vari gadget. L'oggetto ha suscitato polemiche sui social, dove molti hanno criticato il suo acquisto. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla provenienza o al motivo di questa scelta.

Tra cappelli da cowboy, stivali texani e gadget di ogni tipo, il souvenir scelto da Erling Haaland dopo il Mondiale 2026 è quello che più ha fatto discutere. L’attaccante norvegese, eliminato con la sua Norvegia nei quarti di finale dall’Inghilterra (2-1), è rientrato a Oslo con un procione imbalsamato raffigurato mentre beve da una bottiglia di liquore: un oggetto decisamente appariscente, sicuramente kitsch, e certamente inconciliabile con una sensibilità animalista che evidente non appartiene al bomber del Manchester City. La Norvegia ha salutato il torneo tra le polemiche per il contestato pareggio inglese firmato da Bellingham, nato da un’azione in cui il pallone avrebbe colpito il cavo della spidercam dopo il rinvio del portiere norvegese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il gadget di Haaland dopo il Mondiale fa discutere: rientra a Oslo con in braccio un procione imbalsamato | Video

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Haaland, che fai? Torna dagli USA con un procione imbalsamato!Dopo l'eliminazione ai quarti di finale con la Norvegia, il calciatore è tornato dagli Stati Uniti.

Erling Haaland torna dai Mondiali con un procione imbalsamato che costa 700 euro: ora è introvabileDopo i Mondiali 2026, Erling Haaland ha portato con sé un procione imbalsamato dal valore di circa 700 euro.

Argomenti più discussi: Haaland, che fai? Al rientro dagli Usa sembra abbia in mano un procione. E invece...; Non riesco a smettere di pensare alla collezione di Hermès di Erling Haaland; Haaland che fai? Al rientro dagli Usa sembra abbia in mano un procione E invece.

Dopo così tante promo in cui potevamo aggiungere i nostri stili di gioco, davvero non riesco a tornare a promo come questa in cui EA li sta dando! reddit

Erling Haaland, il cyborg scandinavo è un moderno Vichingo innamorato della moda: ecco la sua collezione di borse firmate (da Hermès a Chanel)Chi è Erling Haaland? In queste ore si sta parlando di lui (e dei suoi meme) come calciatore dei Mondiali 2026, ma in realtà la sua immagine off duty ci svela che è un grande appassionato moda ... vogue.it