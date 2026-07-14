Al BCT, Elio Germano e Francesco Cordio hanno partecipato a un evento dedicato alle aree interne italiane. L’incontro si è svolto a piazza Santa Sofia, nel territorio delle zone interne, e ha coinvolto attori e rappresentanti locali. La discussione ha riguardato le sfide e le opportunità di queste aree, con un focus sulle iniziative in corso. La durata dell’intervento è stata di circa tre minuti, senza ulteriori dettagli sui contenuti trattati.

Tempo di lettura: 3 minuti di Valentina Scognamiglio A piazza Santa Sofia, in uno dei territori delle aree interne della nostra bella Italia, grazie al BCT il regista Francesco Cordio insieme all’ attore Elio Germanio, attivamente impegnato nella difesa dei diritti sociali come bene comune, hanno raccontato e dibattuto sul loro documentario, ‘Ritorno al tratturo’, il cui nome è un simpatico gioco di dissonanze temporali con il famoso film ‘Ritorno al Futuro’, che nasce per raccontare e denunciare le condizioni di un Paese in cui, chi vive nell’entroterra, è spesso costretto a partire in cerca di fortuna, ma lo fa raccontando le storie di chi decide di restare o di tornare e non di chi è andato via per sempre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il futuro viaggia a passo lento: al BCT Elio Germano e Francesco Cordio accendono i riflettori sulle aree interne

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