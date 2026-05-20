Studenti del Sinisgalli | la webserie sulle aree interne al Columbia

Gli studenti del Sinisgalli hanno realizzato una webserie dedicata alle aree interne e alla loro valorizzazione. Il progetto è stato presentato alla Columbia University, coinvolgendo giovani che hanno girato video sui territori meno popolati. Durante il processo, sono stati supportati da esperti nel montaggio e nella narrazione audiovisiva, che hanno fornito indicazioni tecniche e creative. La serie si concentra sulla possibilità di utilizzare i video come strumento per contrastare lo spopolamento e promuovere i paesi delle zone interne.

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