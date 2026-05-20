Studenti del Sinisgalli | la webserie sulle aree interne al Columbia
Gli studenti del Sinisgalli hanno realizzato una webserie dedicata alle aree interne e alla loro valorizzazione. Il progetto è stato presentato alla Columbia University, coinvolgendo giovani che hanno girato video sui territori meno popolati. Durante il processo, sono stati supportati da esperti nel montaggio e nella narrazione audiovisiva, che hanno fornito indicazioni tecniche e creative. La serie si concentra sulla possibilità di utilizzare i video come strumento per contrastare lo spopolamento e promuovere i paesi delle zone interne.
? Domande chiave Come possono i video degli studenti fermare lo spopolamento dei paesi?. Chi sono gli esperti che hanno guidato i ragazzi nel montaggio?. Perché la scuola si trasforma in una casa di produzione cinematografica?. Quali sfide quotidiane emergono dalle immagini della webserie Città Invisibili?.? In Breve Evento il 22 maggio 2026 presso il Cinema Multisala Columbia di Francavilla in Sinni.. Interventi di Luigi Vitelli, Danilo Acinapura, Angela Pietrafesa e Giuseppe Amalfi sul progetto.. Antonino Imbesi di Europe Direct Basilicata approfondirà i legami con l'Unione Europea.. Collaborazione tra istituto Sinisgalli, Youth Europe Service, Parerga S. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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