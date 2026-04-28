Durante il congresso della UILA si è tenuto un confronto al Musa dedicato alle aree interne, con un focus su lavoro agricolo, diritti e sviluppo. L’evento ha messo in evidenza come queste zone non siano più considerate solo marginali, ma come elementi chiave nelle strategie di sviluppo regionale. La discussione ha coinvolto diversi rappresentanti del settore e ha approfondito aspetti legati alle condizioni di lavoro e alle opportunità di crescita nelle aree più periferiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Le aree interne dentro l’agenda dello sviluppo regionale non come tema marginale, ma come leva strategica. Al MUSA, il Museo della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura, si è parlato di agricoltura, equilibri territoriali, lavoro e futuro in occasione del Congresso regionale della UILA Campania ospitato oggi a Benevento. Una scelta tutt’altro che casuale, voluta dal segretario regionale Emilio Saggese: “Non basta evocare l’entroterra nei programmi politici, bisogna investirci davvero. E il Sannio, insieme all’Irpinia, torna così a essere laboratorio di politiche e non semplice periferia” ha detto. Attorno a questo asse si sono mossi gli interventi dei vertici sindacali.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Congresso UILA, riflettori sulle aree interne: al Musa confronto su lavoro agricolo, diritti e sviluppo

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