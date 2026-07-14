Navarone Garibaldi, figlio di Priscilla Presley, ha avviato una campagna di raccolta fondi per finanziare l'apertura di una pizzeria. La richiesta di contributi online mira a coprire le spese legate all'avvio del nuovo locale. La scelta di utilizzare una piattaforma di crowdfunding ha suscitato sorpresa, considerando il suo background familiare e le risorse a disposizione.

Anche i ricchi piangono. Anche i figli dell’erede della più grande rock star al mondo fanno le collette. Sta destando non poco stupore la scelta di Navarone Garibaldi di aprire una raccolta fondi per finanziare l’apertura della sua nuova attività, una pizzeria nello specifico. Lo fanno in tanti, ma dal figlio di Priscilla Presley non ce lo si aspetta di certo. Navarone Garibaldi raccoglie fondi sul web. GoFundMe è una delle piattaforme che più ha rivoluzione il web negli ultimi anni. Si tratta di un portale in cui chiunque può chiedere denaro a chiunque. Lo utilizza chi ha bisogno di aiuto perché in gravi difficoltà, coloro che vogliono sostenere una causa benefica o quelli che, semplicemente, non hanno abbastanza fondi per supportare i propri sogni, che sia l’apertura di un’impresa o una borsetta firmata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il figlio di Priscilla Presley lancia una raccolta fondi, vuole aprire una pizzeria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Navarone Garibaldi, figlio di Priscilla Presley, lancia una raccolta fondi per aprire una pizzeria: «Non posso chiedere soldi a mia madre per ogni mia idea»Navarone Garibaldi, figlio di Priscilla Presley, ha avviato una raccolta fondi per aprire una pizzeria, spiegando di non poter chiedere soldi a sua...

“C’è chi pensa che dovrei chiedere i soldi a mia madre o che io sia ricco. Ma ho le bollette da pagare e un budget da rispettare”: il figlio di Priscilla Presley fa una raccolta fondi per aprire una pizzeria, le critiche sul webNavarone Garibaldi Garci, figlio di Priscilla Presley, ha avviato una campagna di crowdfunding per finanziare l’apertura di una pizzeria.

Temi più discussi: Navarone Garibaldi, figlio di Priscilla Presley, lancia una raccolta fondi per aprire una pizzeria: Non posso chiedere soldi a mia madre per ogni mia idea; Fast Forever, il dietro le quinte di Vin Diesel; Will Smith e Jada Pinkett Smith vivrebbero di nuovo insieme; Bufera su Navarone Garibaldi Garcia dopo la raccolta fondi per il forno da pizza.

C'è chi pensa che dovrei chiedere i soldi a mia madre o che io sia ricco. Ma ho le bollette da pagare e un budget da rispettare: il figlio di Priscilla Presley fa una raccolta fondi per aprire una pizzeria, le critiche sul web - Il Fatto Quotidiano ilfattoquotidiano.it/20 x.com

Priscilla Presley, il figlio Navarone Garibaldi lancia raccolta fondi per aprire pizzeriaLeggi su Sky TG24 l'articolo Priscilla Presley, il figlio Navarone Garibaldi lancia raccolta fondi per aprire pizzeria ... tg24.sky.it

Navarone Garibaldi, figlio di Priscilla Presley, lancia una raccolta fondi per aprire una pizzeria: Non posso chiedere soldi a mia madre per ogni mia ideaIl 37enne racconta di aver già trovato un buon forno: il modello che ha individuato costa 8.500 dollari. Lui ne ha già messi da parte 3 mila: la raccolta fondi serve quindi a coprire i 5.500 mancanti ... vanityfair.it

Variety e altri media stanno riportando che un reboot di Free Willy è in lavorazione. Scusa per l'immagine davvero orribile reddit