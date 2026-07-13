Navarone Garibaldi, figlio di Priscilla Presley, ha avviato una raccolta fondi per aprire una pizzeria, spiegando di non poter chiedere soldi a sua madre per ogni idea. Il progetto, descritto sulla piattaforma di crowdfunding, nasce dall’intenzione di mettersi in proprio senza sostenere subito i costi di un ristorante tradizionale. Garibaldi ha sottolineato di voler finanziare personalmente l’iniziativa.

Il progetto, raccontato dallo stesso Navarone Garibaldi nella pagina della raccolta fondi, nasce dal desiderio di mettersi in proprio senza affrontare subito i costi di un ristorante tradizionale. «Ho sempre voluto avviare una mia attività, ma marketing e pubblicità si sono sempre messi di mezzo, così come il costo di un vero locale», spiega. La sua soluzione è quindi partire in modo più semplice: preparare e servire pizza biologica alla comunità locale dal vialetto della sua abitazione, sfruttando il passaggio di persone nella zona. Per iniziare gli manca però l'elemento più importante: un forno professionale. Navarone Garibaldi racconta di aver già trovato un buon forno: il modello che ha individuato costava 14 mila dollari, ma lui è riuscito a portarlo a 8. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Navarone Garibaldi, figlio di Priscilla Presley, lancia una raccolta fondi per aprire una pizzeria: «Non posso chiedere soldi a mia madre per ogni mia idea»

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Priscilla Presleys Son Fires Back Over GoFundMe Pizza Business Backlash

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