Un post su Instagram con la copertina di un singolo in uscita ha generato molte ipotesi online. Tuttavia, il figlio di un noto conduttore ha smentito le voci, chiarendo che non intraprenderà la carriera musicale. Anche il conduttore ha confermato che non ci sono progetti musicali in programma per lui. La copertina del singolo ha alimentato speculazioni, ma nessuna ufficialità è stata annunciata riguardo a una futura uscita musicale.

È bastato un suo post su Instagram, con la copertina di un singolo in uscita, per scatenare le ipotesi del web. Ma José Sebastiani, il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, non percorrerà la strada della musica. Per adesso, almeno, non come artista. Lo ha spiegato lui stesso sui suoi profili social, smentendo le voci di un esordio discografico che si erano rincorse negli scorsi giorni. “Nel tempo libero, quando il calcio me lo permette, mi piace scrivere testi di canzoni che vengono poi interpretate da alcuni amici, artisti emergenti”. Una precisazione che è diventata necessaria. Anche perché l’immagine che pubblicizzava “Vengo dal sud”, il brano scritto con il rapper emf, ha creato qualche malinteso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Sanremo Giovani e De Martino ti aspettano”: il figlio di Amadeus José Sebastiani annuncia un singolo, il web si scatena ma lui smentisce. E interviene anche il conduttore

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