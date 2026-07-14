Il gimbap, piatto coreano, sta conquistando i mercati internazionali come comfort food, ma non viene chiamato sushi. Viene spesso associato ai contenuti dei K-drama e alle star del K-Pop, che lo mostrano in vari contesti. La diffusione del piatto ha portato a un aumento di ristoranti e vendite di gimbap in diversi paesi. La sua popolarità si riflette anche nelle catene di fast food e nei supermercati fuori dalla Corea.

Dai K-drama ai backstage delle star del K-Pop, il gimbap ha superato i confini della Corea del Sud per diventare un fenomeno gastronomico globale. Versatile, accessibile e adatto anche a varianti vegetariane e vegane, il celebre rotolo di riso e alga conquista social e nuove generazioni grazie all’incontro tra cultura pop, attenzione alla sostenibilità e un’identità culinaria ben distinta da quella del sushi. Il panorama gastronomico internazionale sta vivendo una trasformazione alimentata anche dalla crescente diffusione della cultura coreana. Serie televisive, musica, social network e nuove abitudini alimentari stanno contribuendo a portare sulle tavole di tutto il mondo piatti fino a pochi anni fa conosciuti soprattutto all’interno dei confini asiatici. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Il fenomeno gimbap: il comfort food coreano conquista il mondo, ma non chiamatelo sushi

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sushi coreano gimbap. CASERO.

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