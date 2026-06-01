Perché il comfort food conquista sempre più italiani | il ritorno dei sapori che fanno stare bene

Da puntomagazine.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sempre più italiani scelgono piatti tradizionali e semplici, come pasta, zuppe o arrosti, per trovare conforto dopo giornate intense. La richiesta di cibi genuini aumenta nelle case e nei ristoranti, dove si preferiscono sapori familiari e ricette che ricordano l’infanzia. Questo trend si nota anche nelle consegne a domicilio, con un incremento delle ordinazioni di piatti casalinghi e sostanziosi.

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Tra ritmi frenetici e giornate sempre più intense, cresce la ricerca di piatti semplici, genuini e capaci di regalare un momento di piacere autentico. Il bisogno di rallentare passa anche dalla tavola Viviamo in un mondo che corre veloce. Lavoro, impegni familiari, tecnologia e notifiche continue rendono le giornate sempre più dense e frammentate. In questo contesto, il cibo non rappresenta soltanto una necessità, ma diventa un momento di pausa e benessere. Non è un caso che negli ultimi anni si parli sempre più spesso di comfort food, ovvero quei piatti capaci di evocare emozioni positive, ricordi familiari e sensazioni di serenità. Non servono preparazioni elaborate o ingredienti esotici: spesso basta un piatto semplice, preparato bene e condiviso con le persone giuste. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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