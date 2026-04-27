Non chiamatelo sport non chiamatelo finzione | sedetevi accendete Netflix e osservate come il Wrestling conquista l’Italia

Il wrestling sta vivendo una nuova popolarità in Italia, attirando un pubblico sempre più vasto. Molti lo hanno visto da bambini, spesso per caso, e sono tornati a seguirlo ora da adulti. Su piattaforme di streaming come Netflix, si può trovare una vasta selezione di eventi e programmi dedicati a questa disciplina, che continua a suscitare curiosità e interesse tra gli appassionati di sport e intrattenimento.

Il wrestling è tornato. E questa volta è per tutti. C’è chi lo ha incrociato da bambino, cambiando canale di notte e ritrovandosi ipnotizzato da qualcosa di strano e irresistibile. C’è chi ne ha sentito parlare senza mai approfondire. E c’è chi lo ha sempre liquidato come “ quella cosa finta “. Dal 1° aprile 2026 la WWE è su Netflix anche in Italia — e i numeri di WrestleMania 42 suggeriscono che forse è il momento giusto per riconsiderare i propri pregiudizi. Cosa è, esattamente, la WWE. La World Wrestling Entertainment è la più grande federazione di Wrestling professionistico al mondo. I suoi show settimanali — Monday Night Raw e Friday Night SmackDown — vanno in onda da decenni, seguiti ogni settimana da milioni di spettatori.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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