Il dolce risveglio di Andrea Delogu | lo scatto fa impazzire i fan
La conduttrice ha pubblicato uno scatto che mostra un momento di vita quotidiana, condividendolo con i suoi follower. Nell’immagine si vede un sorriso e un ambiente domestico, senza altri dettagli specifici. La foto è stata commentata da molti utenti, che hanno espresso entusiasmo e affetto. Non sono stati forniti altri dettagli sulla sua vita privata né conferme ufficiali riguardo a eventuali relazioni. La pubblicazione ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media.
. La celebre conduttrice condivide un momento speciale della sua vita quotidiana per ufficializzare una splendida relazione. Andrea Delogu e Alessandro Marziali escono definitivamente allo scoperto con il loro primo selfie di coppia pubblicato sui social, un’immagine che vale più di tante dichiarazioni e racconta la serenità ritrovata della conduttrice. Sdraiati sul divano, abbracciati in un momento di assoluta normalità, i due si mostrano per la prima volta insieme sul profilo di lei. A corredo dello scatto bastano due parole, “ Lucky Girl “, accompagnate da un cuore rosso e dalla musica di Corazón di Danny Ocean, un messaggio semplice ma eloquente che lascia trasparire tutta la felicità di Andrea per questa nuova fase della sua vita sentimentale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
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