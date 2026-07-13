Un divano, un abbraccio spontaneo e una dedica che racconta tutto. Andrea Delogu e Alessandro Marziali hanno deciso di mostrarsi per la prima volta insieme sui social, con uno scatto rubato alla loro quotidianità. Nella foto, condivisa nelle storie Instagram della conduttrice, i due sono distesi sul divano: lui guarda verso l’obiettivo, mentre lei gli si stringe accanto, con il viso appoggiato sulla sua spalla e gli occhi chiusi. Alessandro le accarezza delicatamente la testa, in un inequivocabile gesto protettivo. A suggellare l’immagine, Delogu ha scritto "Lucky Girl", cioè "ragazza fortunata", sotto il tag del compagno e accompagnando la storia con le note romantiche di Corazón di Danny Ocean. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Andrea Delogu e Alessandro Marziali, primo scatto di coppia sui social: "Ragazza fortunata"

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La tragedia di Andrea Delogu che nessuno sa: non centra il fratello scomparso, un altro dolore

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