il console dentato che non sbagliava una sola mossa

Il console Manio Curio Dentato è stato condannato a sei anni di reclusione per corruzione e peculato. La sentenza è stata emessa dal tribunale dopo un processo durato due anni, che ha accertato il suo coinvolgimento in un sistema di tangenti legato a appalti pubblici. La decisione riguarda anche il sequestro di beni per un valore di circa 2 milioni di euro. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dall'imputato o dai suoi avvocati.

Il filosofo Plinio il Vecchio (2379 d.C.) nel suo trattato “Naturalis Historia” sostiene che il Console Manio Curio Dentato ebbe questo cognome perché fin dalla nascita aveva già i denti sviluppati: di umili origini, a me piace pensare invece ad un Padre che, tra i tanti mestieri, avesse l’abilità di un bravo “cavadenti”. Vero o non vero, dobbiamo parlare piuttosto di una formidabile opera di ingegneria romana da lui compiuta a partire dal 274 a.C., giusti giusti 2300 anni fa. Iniziamo parlando del fiume Velino che bagnava (e bagna tuttora) la città di Rieti dopo aver ricevuto il contributo delle acque degli affluenti Salto e Turano. Le acque stagnanti che ne conseguivano, rendevano paludosa e malsana la Piana di Rieti che, viceversa, avrebbe potuto invece rappresentare un terreno assai fertile di 5. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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