Pesta un piede al prof lui lo butta a terra con una sola mossa Il pugno e le minacce in un liceo di Latina | la denuncia dei genitori

Un insegnante di circa quarant’anni del liceo scientifico di Latina è stato coinvolto in un’indagine della procura dopo un episodio avvenuto in classe. Secondo quanto riferito, lo studente avrebbe pestato un piede al docente, che avrebbe reagito buttandolo a terra con un colpo secco. In seguito, il docente avrebbe minacciato e colpito con un pugno lo studente, portando i genitori a presentare una denuncia.

Un docente quarantenne del liceo scientifico Giovan Battista Grassi di Latina è finito al centro di un’inchiesta della procura con accuse che vanno dall’abuso dei mezzi di correzione alle lesioni aggravate. A presentare denuncia sono stati i genitori di un 17enne che, secondo la ricostruzione, sarebbe stato scaraventato a terra dall’insegnante con una presa riconducibile al judo. Come riporta Latinaoggi citato da Repubblica, il fascicolo è coordinato dal pm Francesco Caporotundo e ha già raggiunto la fase dell’avviso di conclusione delle indagini. Cosa è successo davanti alla palestra del liceo. I fatti contestati risalgono al dicembre 2025 e sarebbero andati in scena vicino alla palestra dell’istituto, in via Padre Sant’Agostino.🔗 Leggi su Open.online

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