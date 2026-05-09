Due uomini a Terni hanno bloccato un uomo che stava tentando di estrarre una pistola in un parcheggio di via Curio Dentato. I due sono intervenuti immediatamente, impedendo all’individuo armato di portare a termine l’azione. Non sono stati forniti dettagli sul motivo per cui l’uomo si trovasse in quel luogo o le circostanze che hanno portato all’intervento. La polizia è intervenuta sul posto per le verifiche del caso.

? Punti chiave Come hanno fatto i due uomini a disarmare l'aggressore?. Perché l'uomo armato si trovava in quel parcheggio di Terni?. Chi è l'uomo che ha impugnato la pistola nel quartiere?. Cosa emergerà dalle indagini sul legame tra l'arma e il lavoro?.? In Breve Scontro iniziato venerdì sera dopo contatto visivo in zona rotatoria via Curio Dentato.. Aggressore tornato sul luogo dieci minuti dopo a bordo di una vettura Panda.. Soggetto sospettato di essere una guardia giurata con arma prelevata da casa.. Polizia di Stato e Polizia Locale di Terni analizzano filmati di sorveglianza.. Un uomo di mezza età di origini romene ha estratto una pistola nel parcheggio del grattacielo in via Curio Dentato a Terni, venerdì sera, scatenando la reazione immediata di due connazionali che lo hanno bloccato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, via Curio Dentato: due uomini bloccano chi estrae una pistola

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Estrae pistola in metrò. Atm licenzia il vigilante

Lido di Camaiore due uomini inseguono l’auto di quattro ragazzi, sparando colpi di pistola. Ma era una scacciacaniLido di Camaiore (Lucca), 20 febbraio 2026 – Notte di paura in Versilia: due uomini (poi bloccati e denunciati dai carabinieri) hanno inseguito...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Terni, via Curio Dentato: litiga ed estrae la pistola. Disarmato e bloccato. Si indaga; Terni, immigrato armato di pistola semina il panico e minaccia due suoi connazionali dopo una lite.

Terni, immigrato armato di pistola semina il panico e minaccia due suoi connazionali dopo una liteLa violenza è esplosa nel corso della serata in viale Curio Dentato. Sul posto sono intervenuti la polizia locale ed il 118 ... corrieredellumbria.it

Terni. Sotto accusa la nuova pista ciclabile lungo via Curio Dentato, il traffico spesso va in tiltTERNI «Con la pista ciclabile il traffico su via Curio Dentato in alcune fasce orarie è peggiorato». Lo sostengono alcuni residenti che criticano l'infrastruttura «perché ha tolto una corsia di marcia ... ilmessaggero.it

#Terni, via Curio Dentato: #litiga ed #estrae la #pistola. #Disarmato e #bloccato. Si #indaga umbriaon.it/terni-via-curi… #Umbria #poliziadiStato #indagini x.com