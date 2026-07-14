Il cestino rosa che ha fatto 1,3 milioni di views | il codice segreto finlandese per dire sono single e cerco

Dimenticate lo swipe infinito su Tinder, i match che si dissolvono nel nulla dopo tre messaggi monosillabici, le conversazioni che non portano da nessuna parte. In Finlandia, il nuovo campo di battaglia per cuori solitari non è nascosto dietro lo schermo di uno smartphone, ma si trova tra le corsie dei supermercati, proprio accanto ai surgelati e alle offerte settimanali. E lo strumento di questa rivoluzione romantica è tanto semplice quanto geniale: un cestino della spesa. Rosa. La scoperta di questo metodo analogico di approccio amoroso è diventata virale grazie a Kashivi, una content creator che vive in Finlandia da quasi quattro anni.... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Beaujolais et Ardèche : l'incroyable richesse d'un patrimoine méconnu | Trésors du Patrimoine

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