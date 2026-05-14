La showgirl ha dichiarato di essere single da due anni e di non cercare attualmente una relazione. Ha aggiunto di aver dedicato molto tempo ai figli, definendoli educati, intelligenti e sensibili, e ha parlato del rapporto con Santiago, che ha descritto come un nerd. Durante l’intervista, ha anche commentato le difficoltà nel trovare un nuovo partner, precisando di non aver questa esigenza al momento. La conversazione si è concentrata sulla sua vita personale e familiare.

Parlando con Antonella Clerici Belén ha poi spiegato che spesso c'è un profondo divario tra quello che appare in tv e la sua vera natura: «Quello che si vede è il personaggio. In pubblico è come se indossassi una tuta: vado nei programmi e cerco di portare felicità. È il nostro lavoro, anche quando non siamo proprio in formissima». Molti la percepiscono come una donna forte, senza rendersi conto che invece è «molto fragile»: «Sono abituata a dare tanto e a innalzare le persone a cui voglio bene, lo faccio veramente col cuore, non è uno sforzo. Tante volte però non ho ricevuto indietro quello che ho dato. A volte mi hanno fatto male».... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Belén Rodriguez: «Sono single da due anni, non si trova niente. Ma non cerco un fidanzato. Con i miei figli credo di aver fatto un buon lavoro, Santiago è un nerd»

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