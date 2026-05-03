Un ex calciatore italiano ha pubblicato un video su TikTok che in poche ore ha superato i tre milioni di visualizzazioni. Nella sua biografia si descrive come un “ex calciatore italiano” e, con un tocco di ironia, si definisce anche “il Divin Codino”. Il video ha attirato l’attenzione della Generazione Z, dimostrando come anche figure sportive storiche riescano a coinvolgere un pubblico giovane attraverso i social media.

Nella sua bio si presenta semplicemente come un “ ex calciatore italiano ” e aggiunge, con quella sottile ironia che lo ha sempre contraddistinto: “ Mi chiamano anche il Divin Codino “. Ma Roberto Baggio è molto più di una descrizione minimalista su un social network. È un’icona generazionale, un simbolo del calcio italiano che ha fatto sognare milioni di tifosi. E adesso, a 59 anni, ha deciso di sbarcare dove nessuno se lo aspettava: su TikTok, il regno incontrastato della Gen Z. Il risultato è stato a dir poco esplosivo. In poche ore dal primo video pubblicato, Baggio ha raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni e superato quota 200mila follower.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Roberto Baggio su TikTok, 3 milioni di views in poche ore: devi vedere il video che ha conquistato la Gen Z

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Roberto Baggio non è stato solo un campione. È stato un simbolo. Di calcio vero, di valori, di silenzi che parlavano più di mille parole. Oggi l’Italia ha bisogno di ripartire. Di ritrovare un’identità, un’anima, qualcosa che vada oltre i risultati e torni a farci sentire o - facebook.com facebook

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